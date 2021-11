Franse jager raakt zwaargewond na aanval van beer, maar kan dier doodschieten

De jager was op everzwijnenjacht in Seix, in het departement Ariège. De zeventiger werd aangevallen door een beer, die hij vervolgens doodschoot. De jager werd zwaargewond aan het been overgebracht naar het ziekenhuis.

De berin werd dood teruggevonden enkele meters van de plaats waar de jager werd gered. Volgens de jager had de berin welpen bij.