Een op vijf kan zelfs geen bijsluiter lezen: tieners lezen alsmaar slechter en om dat te keren zal veel hulp nodig zijn

Vlaanderen bengelt op de Europese ranglijsten helemaal onderaan als het gaat over de leesvaardigheid van de jeugd. Die is de laatste vijftien jaar zo sterk achteruitgegaan, dat enkel een serieuze inspanning nog een kentering kan brengen. Het Leesoffensief moet daarbij helpen. “Ierland heeft het tij kunnen keren, het is dus nog niet te laat”, zeggen onderzoekers.