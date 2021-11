Opsteker voor Jérémy Doku: Rode Duivel viert rentree na blessureleed bij Rennes met zege tegen Montpellier

Na langdurig blessureleed heeft Rode Duivel Jérémy Doku zaterdagavond op de veertiende speeldag in de Franse Ligue 1 zijn rentree gevierd bij Stade Rennais. In het met 2-0 gewonnen duel tegen Montpellier startte Doku op de bank en mocht hij in de toegevoegde tijd invallen. De eindstand stond toen al wel een tijdje op het scorebord.

Het is een stevige opsteker voor de 19-jarige Doku, afgelopen zomer in de kwartfinale van het EK tegen Italië nog de sensatie bij België. Eind augustus raakte hij echter geblesseerd aan zijn dijbeen. De Rode Duivel liep vervolgens midden oktober een knieblessure op.

De voormalige RSC Anderlecht-aanvaller speelde aan het begin van het seizoen slechts drie wedstrijden voor Rennes, voordat hij op 22 augustus in een wedstrijd tegen Nantes zijn dijbeen blesseerde.

(belga)