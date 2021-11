Leider Westerlo haalt zwaar uit in derby tegen Lierse en verzamelt voorsprong van tien punten

Leider Westerlo heeft zaterdagavond op de twaalfde speeldag in de 1B Pro League met 1-5 gewonnen op bezoek bij Lierse Kempenzonen, de nummer drie in de stand. Westel heeft nu reeds tien punten voorsprong op eerste achtervolger Waasland-Beveren, dat vrijdag in eigen huis verloor van rode lantaarn Moeskroen.

Lyle Foster (30 en 60ste minuut), Erdon Daci (minuut 56), Jan Bernat (minuut 74) en Leo Seydoux (minuut 85) kwamen tot scoren voor de bezoekers, Hakim Abdallah redde de eer voor de thuisploeg in het Herman Vanderpoortenstadion.

Zondag staan er met Virton-RWDM en Deinze-Lommel nog twee wedstrijden op het programma.

