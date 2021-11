Verdwenen tennisster Peng Shuai te zien op nieuwe videobeelden, Londen wil “verifieerbare bewijzen”

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de Chinese tennisster Peng Shuai, die al enige tijd verdwenen leek nadat ze een belangrijk Chinees politicus beschuldigde van seksueel misbruik. Op de videobeelden is Peng kort te zien tijdens een tennistoernooi in Peking.

Peng staat er tussen andere gasten tijdens de openingsceremonie van het jongerentoernooi. Ze draagt een donkerblauw jasje en een witte broek en wuift glimlachend naar het publiek als ze wordt aangekondigd. Op andere beelden deelt ze handtekeningen uit aan kinderen.

De beelden werden verspreid door organisator China Open, via het sociale medium WeChat. Staatsmedia plaatsten ze op Twitter.

Het zijn de eerste bewegende beelden van Peng sinds haar verdwijning, nadat ze op 2 november de vroegere vicepremier Zhang Gaoli ervan beschuldigde haar te hebben gedwongen tot seks. Kort na die beschuldiging werd haar bericht op het sociale medium Weibo verwijderd en leek ze van de aardbodem verdwenen. De voorbije dagen uitten al verschillende overheden en instanties hun ongerustheid over het lot van de speelster.

Tennisfederatie WTA zegt zondag aan persbureau Reuters dat de videobeelden niets veranderen aan hun ongerustheid over haar toestand.

Intussen dringt, na de Verenigde Naties en de Verenigde Staten, nu ook de regering in Londen aan op meer duidelijkheid rond het lot van de Chinese tennisster Peng Shuai. In een persbericht zaterdagavond wil de Britse minister van Buitenlandse Zaken “verifieerbare bewijzen” over de veiligheid van de jonge vrouw en over de plaats waar ze zich bevindt.

‘Vrij in eigen woonst’

De voorbije dagen gaven Chinese staatsmedia wel al een e-mail en foto’s vrij van Peng, maar er zijn twijfels over de authenticiteit. Zaterdag berichtten de staatsmedia dat de jonge vrouw zich “vrij” in haar eigen woonst bevindt en “binnenkort” in het openbaar zal verschijnen.

“We zijn extreem bezorgd over de ogenschijnlijke vermissing van Peng Shuai en volgen de zaak van dichtbij op”, klinkt het zaterdagavond in het persbericht van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Peking moet dringend met verifieerbare bewijzen komen.”