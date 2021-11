Nieuwe cijfers tonen aan hoe vaccin beschermt tegen besmetting en ziekenhuisopname in ons land

Enkele nieuwe tabellen die de Risk Assessment Group vrijgegeven heeft, bevestigen wat de wetenschap al een hele tijd benadrukt: de vaccins wérken. Er is duidelijk te zien hoe er een impact is op de besmettingen, de ziekenhuisopnames en het risico om op intensieve zorgen te belanden.

De besmettingen

De eerste tabel behandelt de besmettingen. De vaccins beschermden ons tegen besmetting, maar niet voor 100 procent. Ook gevaccineerden kunnen besmetten en besmet raken, maar toch in mindere mate blijkt nu uit de cijfers. In België waren er de afgelopen 14-dagen meer dan 2.500 besmettingen per 100.000 inwoners bij de 18- tot 64-jarigen. Nu blijkt dat niet-gevaccineerden ruim de helft van dat aantal voor zich nemen. Als je weet dat in die leeftijdsgroep liefst 84 procent gevaccineerd is, dan zie je dat de erg kleine groep niet-gevaccineerden véél besmettingen laat optekenen.

Ook is er een duidelijk leeftijdseffect: in de oudere groep van 85-plussers is het verschil tussen het aantal gevaccineerden en niet-gevaccineerden dat besmet raakt, iets minder groot. Je moet er wel rekening mee houden dat er nog méér mensen in die groep gevaccineerd zijn: zo’n 89%.

Alleen bij de 65- tot 84-plussers zijn er meer besmettingen veroorzaakt door gevaccineerden dan niet-gevaccineerden.

De ziekenhuisopnames

Het vaccin beschermt je ook duidelijk tegen ziekenhuisopname. In Vlaanderen liggen er 7 keer meer niet-gevaccineerde 18- tot 64-jarigen in het ziekenhuis dan gevaccineerden. Ook hier onthouden dat in Vlaanderen 90% van deze leeftijdsgroep gevaccineerd zijn. Dat wil zeggen dat uit een véél kleinere pool van niet-gevaccineerden toch véél meer mensen naar het ziekenhuis moeten met coronaklachten.

Ook hier speelt hetzelfde leeftijdseffect. Bij de 65- tot 84-jarigen liggen er 3 keer meer niet-gevaccineerden in het ziekenhuis dan gevaccineerden en bij de 85+’ers gaat het ruwweg om dubbel zoveel niet-gevaccineerden. Maar ook hier: in een groep die voor 93% gevaccineerd is, gaan verhoudingsgewijs véél meer mensen die niet-gevaccineerd zijn naar het ziekenhuis.

Het risico om op intensieve zorgen te belanden

Ook in deze tabel zie je dezelfde effecten als bij de besmettingen en ziekenhuisopnames. Omdat het om minder grote aantallen gaat in absolute cijfers, moeten we met de incidentie per 100.000 opnames wel een beetje opletten, waarschuwen de wetenschappers in het rapport. Concreet: slechts enkele opnames kunnen de cijfers fors de hoogte instuwen.