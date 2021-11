Britse Queen, prins Charles en prins William dreigen met boycot voor BBC als tv-station ‘roddeldocumentaire’ uitzendt

’t Zit er bovenarms op tussen het Britse koninklijk Paleis en de BBC. Aanleiding is een documentaire ‘The Princess and the Press’ die de zender zondagavond wil uitzenden. De Queen, prins Charles én prins William zijn zo kwaad dat ze er nu mee dreigen de zender te boycotten.

Een ‘roddeldocumentaire’ noemde een belangrijke medewerker van het koninklijk Paleis de documentaire ‘The Princess and the Press’. In de tweedelige uitzending zou de getroubleerde band tussen prins William en zijn broer prins Harry blootgelegd worden. Volgens insiders zou duidelijk worden hoe de twee - of hun medewerkers - elkaar probeerden zwart te maken in de pers. Een gevoelig onderwerp voor de prinsen, die eerder al een gelijkaardig verhaal konden tegenhouden.

Zo gevoelig, blijkt nu, dat het paleis de vlucht vooruit kiest en met een boycot dreigt tegen de BBC. De koninklijke familie en haar hofhouding zou dan niet meer meewerken aan toekomstige projecten, zeker als er geen recht van antwoord komt voor de prinsen. Klaarblijkelijk zijn er al onderhandelingen gevoerd achter de schermen, maar blijft de BBC weigeren de docu voor uitzending al te tonen aan het paleis. “Er is heel wat onrust over”, zegt een bron aan Daily Mail. “De Queen en de prinsen vinden dit niet eerlijk. Niemand heeft de documentaire al kunnen zien.”