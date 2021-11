Dode en gewonden bij aanslag in Jeruzalem

Bij een aanslag met een vuurwapen in de Oude Stad van Jeruzalem is zondag zeker één dode gevallen. Er raakten ook drie mensen gewond.

Volgens de Israëlische politie opende een Palestijnse “terrorist” het vuur. Hij is “geneutraliseerd”. Behalve een geweer zou hij ook een mes bij zich gehad hebben.

Het incident deed zich voor in de buurt van de Tempelberg, die met de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee de derde heiligste plek in de islam is. Ook voor de Joden gaat het echter om een heilige plek, omdat er vroeger twee Joodse tempels stonden. De plaats wordt streng bewaakt, maar met de regelmaat van de klok zijn er gewelddadige voorvallen.