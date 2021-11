KBVB wil in Qatar enkel samenwerken met bedrijven die charter voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden tekenen

Over een jaar start in Qatar het meest omstreden WK in de geschiedenis van het voetbal. De Belgische voetbalbond (KBVB) blijft niet bij de pakken zitten en hoopt via het WK de slechte arbeidsomstandigheden in de Golfstaat te verbeteren. Bedrijven in Qatar die willen samenwerken met de KBVB zullen bijvoorbeeld een charter moeten ondertekenen. Dat schrijft De Zondag. CEO Peter Bossaert wil zo de druk op het land verhogen om de arbeidsmigranten beter te beschermen en de mensenrechten te doen naleven.

Uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International blijkt dat de werkomstandigheden van de arbeidsmigranten die in Qatar de WK-infrastructuur bouwen nog steeds te wensen overlaten. Vorig jaar alleen al zouden er volgens cijfers van de Internationale Arbeidersorganisatie ILO vijftig arbeidsmigranten overleden zijn. In totaal zijn er in de Golfstaat meer dan twee miljoen gastarbeiders aan de slag. Volgens de Britse krant The Guardian waren er in februari van dit jaar sinds 2010 al meer dan 6.500 arbeiders overleden bij werken voor het WK. En wetswijzigingen die het statuut van de arbeiders moeten verbeteren, blijven nog te vaak een dode letter of schieten tekort.

Volgens CEO Peter Bossaert van de KBVB is de nieuwe arbeidswetgeving in Qatar een stap in de goede richting, maar zijn de problemen niet weg. “We hebben zeker grote bezorgdheden”, stelt hij in De Zondag. “De voorbije maanden lag de nadruk op de situatie van de arbeiders die de stadions bouwen, maar er moet ook aandacht zijn voor de arbeidsomstandigheden in andere sectoren. Twee: de wetgeving zoals die nu op papier staat, moet ook op het terrein worden gerealiseerd. En ten slotte moeten de veranderingen duurzaam zijn en dus ook na het WK gehandhaafd blijven. Met de voetbalbond willen we de druk op het regime zo hoog mogelijk houden. We zitten geregeld samen met andere landen om ook de FIFA tot actie aan te sporen.”

Op het terrein zal de KBVB alvast de daad bij het woord voegen. “Volgende week gaan mensen van de voetbalbond voor het eerst naar Qatar om het WK voor te bereiden”, vervolgt Peter Bossaert. “Lokale partners en bedrijven die met ons willen samenwerken, zullen een charter moeten ondertekenen. Dat charter heeft aandacht voor mensenrechten, diversiteit en arbeidsomstandigheden. We zullen in Qatar eveneens poolshoogte nemen van de huidige situatie ter zake. Ook de Rode Duivels zelf nemen dit ter harte. We willen met hen nagaan welke actie we op het veld kunnen ondernemen.”

Advocaat Walter Damen, ondervoorzitter van Beerschot en lid van de Raad van Bestuur van de Pro League, wil dat de situatie in Qatar ook ter sprake komt bij de belangenvereniging van de Belgische profclubs. “Ik ga het rapport van Amnesty International agenderen op de volgende vergadering van de Pro League, ook al kunnen wij zelf rechtstreeks niet veel doen”, zegt Damen. “De FIFA sluit de ogen voor deze problemen. De miljardenstroom van het WK moet voor hen gewoon doorgaan. Ook de spelers kunnen iets doen. Als je knielt en een vuist maakt voor Black Lives Matter, wat je recht is, wees dan ook consequent en ga niet voetballen in een stadion waar tijdens de bouw vele doden zijn gevallen.”