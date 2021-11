Rusland wil Venus verkennen samen met VS

Rusland wil samen met de Verenigde Staten de planeet Venus verkennen. “We zijn het met de Amerikanen eens geworden over een gemeenschappelijke missie naar Venus”, zei Dmitri Rogozin, de baas van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos, in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een interview met de journalist Vladimir Slovjov op YouTube.

Samen is het gemakkelijker die opdracht vanuit economisch en technisch oogpunt aan te pakken, luidde het. “Zulke problemen zijn samen gemakkelijker op te lossen, door de talenten van onze wetenschappers te gebruiken”, stelde Rogozin. Ook de Verenigde Staten zijn daarin volgens hem geïnteresseerd. Een tijdsplan noemde hij niet.

Dik wolkendek

De buurplaneet Venus is even groot als de Aarde, maar is gehuld in een dik wolkendek. Door een sterk broeikaseffect lopen de temperaturen aan de oppervlakte van de planeet op tot honderden graden Celsius.

Rusland kondigde vorig jaar al een missie naar Venus aan. Toen heette het dat een sonde kon vertrekken tussen 2027 en 2029. Onlangs nog zeiden de Verenigde Arabische Emiraten dat ze de planeet wilden exploreren.