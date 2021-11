Betogers verzamelen in Brussel voor protest tegen coronamaatregelen

De organisatoren verwachten zo’n 25.000 mensen, de politie rekent op enkele duizenden. “We zullen hen begeleiden, zoals we dat gewoonlijk doen bij betogingen die zijn toegestaan”, klinkt het bij de Brusselse politie.

De betoging wordt mee gesteund door heel wat organisaties, onder wie Vecht voor vrijheid, Viruswaanzin en The Human Side. De vele betogers hebben bordjes vast, roepen luid hun slogans en maken heel wat kabaal. Vooral over de (gedeeltelijke) verplichte vaccinatie, vrijheidsbeperkingen en de coronapas heerst heel wat onvrede bij de actievoerders.

Als de betoging aankomt aan Berlaymont, zal een aantal sprekers het woord nemen. Onder hen ook Willem Engel, de bekende Nederlandse antivaxer. De organisatoren roepen op om de betoging vreedzaam te laten verlopen.

Protest vanuit de zorg

Ook vanuit de zorg zijn heel wat mensen komen opdagen. Zo vertelt verpleegster Charlotte Lannoo (31) dat ze kwaad is dat vaccinatie voor zorgmedewerkers verplicht wordt vanaf 1 april volgend jaar. “Ik heb mijn studies gedaan in avondonderwijs en heb daar 4.000 euro in gepompt”, zegt ze. “Ik ben een alleenstaande mama en heb door die opleiding ook m’n zoontje niet zien opgroeien. Ik kies niet voor het vaccin omdat ik een zeldzame spierziekte heb en omdat ik niet weet hoe ik erop ga reageren. Ik werk in het Sint-Jan in Brugge en we zijn met twee die ons niet laten vaccineren. Wij zijn echt op. Ik heb eergisteren een shift gedraaid van 10 uur, zonder eten, zonder drinken, zonder plassen. Ik moest inspringen, daar ben ik goed genoeg voor, maar 1 april nemen ze mij m’n visum af. Zeven jaar gestudeerd voor niks.”

“Het werkt toch niet”

“Ik vind het niet kunnen”, zegt Dieter Verheyden. “Je moet gevaccineerd zijn om overal binnen te mogen. Het is een schande.” Zelf is hij niet gevaccineerd. “Vroeger heb ik dat ook nooit genomen en het werkt toch niet. Nu pas zie je dat, je kent ook de gevolgen niet naar later. Er zijn bewijzen dat de immuniteit nog slechter zal zijn dan ervoor. Dus liever niet. Ik ben hier om te zorgen voor verandering, we moeten onze stem laten horen.”

Verheyden nam z’n 13-jarige dochter mee: “We weten niet wat er gaande is met corona: kinderen hebben er niet eens last van. Wij hebben het in juli gehad en de kinderen waren niet ziek.”

