Dansen met een masker op in danscafés. Een wisser in je neus voor je zonder masker binnen mag in een discotheek. In de eerste feestnacht met nieuwe regels was het vooral wennen. Waar getest kon worden, hielden de feestgangers de moed erin. Maar dansen met een mondmasker op, dat is iets anders. Wij gingen op stap in Hasselt, Antwerpen en Gent.