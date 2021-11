Benito Raman deelt kopstoot uit en krijgt rechtstreeks rood

Opschudding even voor het uur in de match tussen Anderlecht en KV Kortrijk. Anderlecht-speler Benito Raman draaide zich nadat het spel was stilgelegd plots om richting tegenstander Faïz Selemani en deelde een kopstoot uit. Scheidsrechter Wim Smet werd door de videoref naar het scherm geroepen en kon niet anders dan de rode kaart bovenhalen.