Frank Vandenbroucke nuanceert uitspraak over “boycot” van horecazaken: “Ongelukkige uitdrukking”

Minister Vandenbroucke was zaterdagvoormiddag te gast bij Radio 1. Gevraagd of mensen horecazaken die het Covid Safe Ticket niet al te serieus nemen moeten boycotten, antwoordde hij “absoluut”. “Als ik naar een café of restaurant ga en men gebruikt er de coronapas niet ernstig, dan ga ik opnieuw buiten, hoor. Ik wil me veilig voelen”, legde hij uit.

De Vooruit-vicepremier wil die uitspraak nu nuanceren, zei hij zondag op RTL-TVI. “Ik hou er niet van om in een restaurant te blijven dat het CST niet grondig controleert. Maar neen, een boycot is niet nodig. Dat neem ik terug”, zei hij.

Horeca Vlaanderen-CEO Matthias De Caluwe riep eerder op zondag in ‘De Zevende Dag’ al op tot “voorzichtiger taalgebruik”. “We moeten hier samen door, dat is ook de boodschap die ik van de regering zou willen horen.”

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) noemde het woord boycot “overdreven” en “niet juist in deze context”. “Maar ik denk dat de minister bedoelt dat je niet altijd op de overheid moet rekenen om de regels op te leggen. Daar ben ik het wel mee eens”, zei hij op het Eén-programma.