Indiase man (45) verrijst uit de dood in het mortuarium wanneer familie arriveert

In India is een 45-jarige man die overleden verklaard was na een wegongeval, na één nacht levend aangetroffen in het mortuarium van een ziekenhuis. De man werd er in kritieke toestand aangetroffen, verklaarde de ziekenhuisdirecteur zondag.

De 45-jarige Srikesh Kumar was met spoed opgenomen in een privaat ziekenhuis in Moradabad, ten westen van New Dehli, na een ongeval met de motor. Een dokter verklaarde hem overleden na aankomst in het ziekenhuis, waarna hij overgebracht werd naar het mortuarium van een openbaar ziekenhuis. Daar had vrijdag een autopsie moeten plaatsvinden.

De man vertoonde volgens de spoedarts geen teken van leven, aldus de ziekenhuisdirecteur. Eens in het mortuarium, arriveerde familie enkele uren nadien. “Toen een politieploeg en de familie arriveerden om de administratie voor de autopsie af te handelen, werd hij levend aangetroffen.” De man is intussen nog steeds in coma.

“Dit is niets minder dan een mirakel”, dixit de ziekenhuisdirecteur. Intussen loopt een onderzoek naar de foute diagnose van de spoedarts.