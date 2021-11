KMI waarschuwt voor gladde wegen in zuiden van het land

De eerste winterprik lijkt eraan te komen. Niet alleen wordt het komende week beduidend frisser, er bestaat ook een reële kans op winterse neerslag. Denk: guur weer, felle buien met mogelijk smeltende sneeuw. Plaatselijk is er kans op vorming van ijs- of rijmplekken.

Zondagavond is het nog wisselend bewolkt en vallen er nog enkele buien, vooral aan zee. Later wordt het in het binnenland droog met brede opklaringen. Daarna ontstaat er lage bewolking bezuiden Samber en Maas met in de Ardennen soms slechte zichtbaarheden. Over het noordwesten van het land is het daarentegen meestal licht bewolkt. Minima van lokaal -3 graden in de Ardennen tot 6 graden aan zee.

Maandagochtend voorziet het KMI vooral bezuiden Samber en Maas veel lage wolken en over de Hoge Venen eventueel wat lichte regen of enkele vlokken sneeuw. Elders is het veelal zonnig. In de namiddag wordt het op de meeste plaatsen zonnig. Er staat een schrale noordoostenwind. Maxima tussen 1 graad in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee.

Dinsdag begint de dag op veel plaatsen met vriestemperaturen. Vanuit het noorden komt in de loop van de dag lage bewolking opzetten. In de noordelijke landshelft wordt het al vlug bewolkt, terwijl het zuiden nog lange tijd vrij zonnig weer krijgt. Het blijft droog. De maxima liggen rond 4 graden op de hoogten, 6 graden in het centrum en 8 graden in het noordwesten.

Woensdag verloopt veelal bewolkt maar droog. Het wordt zo’n 6 graden in het centrum van het land. Donderdag hangen er opnieuw veel wolken en blijft het eerst droog. In de loop van de namiddag of avond kan er vooral over het westen soms lichte regen vallen. Het wordt zo’n 6 graden in het centrum. Vrijdag is het meestal bewolkt en kan er links en rechts een spatje regen vallen. Het wordt een graad of 5.