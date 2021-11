Ook het krediet van Vincent Kompany is niet eindeloos: vragen rijzen over de keuzes en prestaties van de Anderlecht-coach

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Vincent Kompany verraste tegen KV Kortrijk met een aantal opvallende keuzes, maar slaagde er opnieuw niet in om de drie punten te pakken. Anderlecht zit nu aan amper één (!) overwinning in zijn laatste acht wedstrijden en een magere 22 op 45. Voor de komst van Kompany was het al twintig jaar geleden dat paars-wit nog zó nog zo slecht aan de competitie begon. De druk neemt langs alle kanten toe.