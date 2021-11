Extra motivatie voor Club Brugge: zege tegen RB Leipzig kan blauw-zwart nog eens 3,3 miljoen euro opleveren

De pot met goud in de Champions League is nog lang niet leeg voor Club Brugge. De huidige campagne levert nu al minstens 30 miljoen euro op, exclusief de inkomsten uit de kaartenverkoop. En als blauw-zwart woensdag wint tegen Leipzig kan daar nog eens 3,3 miljoen euro bijkomen.

Een zege in de Champions League levert namelijk 2,7 miljoen op. Als Club wint, is het ook gekwalificeerd voor de volgende ronde in de Europa League. En dat ticket is ook nog eens 500.000 euro waard. Als Club een draw speelt, gaat het om 1,43 miljoen euro extra. Bij een nederlaag moet het op de laatste speeldag nog volop aan de bak op bezoek bij PSG om na de winter nog Europees voetbal te spelen.