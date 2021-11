16-jarige doodgeschoten bij repressie van betogingen tegen Soedanese staatsgreep

Sinds de staatsgreep van 25 oktober zijn nu al zeker 41 doden gevallen. Zondag werd dus opnieuw betoogd tegen de coup. Hoewel de premier dus teruggekeerd is, schoot de politie ook nu weer met scherp. “Neen aan het militair bewind” of “neen aan Abdel Fattah al-Burhane” riepen de betogers uit. De organisaties die de revolutie tegen de vroegere dictator Omar al-Bashir leidden, zijn gekant tegen dat akkoord. “Het akkoord van de verraders bindt alleen de ondertekenaars”, klinkt het.

Na de staatsgreep kwamen de Soedanezen al verschillende keren met tienduizenden op straat, om een terugkeer naar een burgerlijk bestuur te eisen. Behalve in Khartoem werd ook nog in verschillende andere steden betoogd.

Na een maand huisarrest maakte de premier zondag een kort publiek optreden aan de zijde van de generaal. Ze verklaarden tijdens de ondertekeningsceremonie in het presidentieel paleis dat ze zullen ijveren om de democratische transitie opnieuw op gang te trekken. Volgens het akkoord zal Hamdok een burgerregering samenstellen, of ook het leger vertegenwoordigd zal zijn in de regering is niet duidelijk. Alle politieke gevangenen van de putsch van eind oktober zullen vrijgelaten worden.