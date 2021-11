Zelfevaluatietool voor coronavirus en online PLF liggen plat: “Technici zijn ermee bezig”

De zelfevaluatietool voor het coronavirus, te bereiken via mijngezondheid.belgie.be, is zondagavond niet te bereiken. Op die manier kan de bevolking een testcode verkrijgen. Ook het online Passenger Locator Form (PLF) kan voorlopig niet ingevuld worden. De FOD Volksgezondheid bevestigt dat er problemen zijn. “Er is een panne bij IT-leverancier Smals, en de technici zijn ermee bezig”, zegt woordvoerster Wendy Lee.

Ook de site MijnGezondheid zelf is zo goed als volledig leeg. De site verzamelt verschillende links en informatie rond onder meer het coronavirus, zoals dus de zelfevaluatietool. Die tool moet de druk op de overbevraagde huisartsen verlichten. Sinds 3 november kan iedereen met milde coronasymptomen via mijngezondheid.belgie.be een zelfevaluatie invullen en - indien nodig - een activatiecode aanmaken om een gratis coronatest te laten afnemen bij een apotheker of in een testcentrum.

Daarnaast is het zondagavond ook onmogelijk om het online PLF in te vullen. Via info-coronavirus.be, een andere overheidssite, is het papieren formulier wel nog terug te vinden. Wie dringend zo’n formulier moet invullen, kan het daar afdrukken en vervolgens invullen. Wendy Lee, woordvoerster van de FOD Volksgezondheid, wijst erop dat het formulier 180 dagen, en dus zes maanden, op voorhand ingevuld kan worden.