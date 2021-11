Franse topper tussen Lyon en Marseille al na enkele minuten stilgelegd nadat Dimitri Payet bekogeld wordt met fles

De Ligue 1-topper tussen Lyon en Marseille is zondagavond al na amper vijf minuten stilgelegd. Marseille-speler Dimitri Payet kreeg een fles water tegen het hoofd gegooid nadat hij een hoekschop wilde nemen. De scheidsrechter stuurde de spelers onmiddellijk naar binnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is niet de eerste keer dat Payet dit seizoen onder vuur wordt genomen. In augustus liep het ook al helemaal fout tijdens de Riviera-derby op het veld van Nice: toen werd Payet ook meermaals bekogeld met flessen en munten. Toen hij een flesje terug in het publiek gooide, werd het veld bestormd door Nice-supporters. Die wedstrijd werd uiteindelijk achter gesloten deuren herspeeld nadat de Marseille-spelers weigerden om terug het veld op te komen.

© REUTERS

© AFP