Anderlecht verkeert in crisis na een nieuw gelijkspel tegen KV Kortrijk. Van overal neemt de druk op coach Vincent Kompany toe. Het bestuur beraadt zich wel over de situatie, maar lijkt vooralsnog nog het mildst. Op Anderlecht heerst nog het-komt-wel-goed-gevoel en net dat is onrustwekkend. Want wat als het helemaal niet goed komt?