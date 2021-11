Nog eens vier niet-gevaccineerde spelers van Bayern München in quarantaine geplaatst

Nog eens vier spelers van Bayern München die niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19 zijn in quarantaine geplaatst. Joshua Kimmich werd vrijdag reeds in quarantaine geplaatst, zo maakte de Beierse club zondag bekend.

“Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting en Michael Cuisance zijn in overleg met de gezondheidsautoriteiten in quarantaine geplaatst. Zij hebben contact gehad met een lid van het Bayern-team die positief testte op het coronavirus”, aldus Bayern in een verklaring op de officiële website, twee dagen voor hun Champions League-trip naar Dynamo Kiev.

De 26-jarige Kimmich werd vrijdag voor de tweede keer in quarantaine geplaatst wegens verdere blootstelling aan het coronavirus. Hij was dinsdag net uit quarantaine gekomen nadat hij in contact was gekomen met teamgenoot Niklas Süle, die vorige week positief testte.