Na noodkreten van VRT-journalist en Kom op tegen kanker: “Als cijfers niet verbeteren dreigen implicaties enorm te zijn”

Drie weken geleden kreeg VRT-journalist Chris Van den Abeele (57) te horen dat hij prostaatkanker heeft. Een operatie is dringend nodig, maar door corona is die uitgesteld. In een open brief smeekt hij iedereen om zich te laten vaccineren. Verschillende ziekenhuizen erkennen het probleem van uitgestelde zorg. En ook Kom op tegen Kanker luidt de alarmbel. “Het leven van kankerpatiënten staat op het spel.”

“Dat was wat nieuws.” Mede dankzij die woorden heeft Chris Van den Abeele een quasi cultstatus verworven. In zijn eigen onnavolgbare stijl presenteert hij al jaren de late uitzendingen van het Radio 1-nieuws. De VRT-journalist gooit nu zijn gewicht in de schaal om vaccinweigeraars over de streep te trekken. In een open brief, die hij zelf voorlas op de radiozender, vertelt Van den Abeele hoe hij drie weken geleden te horen kreeg dat hij prostaatkanker heeft. Over de dringende operatie die nodig is, maar die wellicht pas ten vroegste in januari zal kunnen gebeuren. “Er is, sinds de vorige coronagolf, nog altijd een inhaalbeweging bezig”, schrijft hij. “De vierde coronagolf maakt de situatie nog ambetanter.” Van den Abeele bedoelt dat de ziekenhuizen nu weer vollopen met coronapatiënten. Verhoudingsgewijs zijn dat vooral niet-gevaccineerden. “Daarom heb ik een vraag voor al wie zich niet heeft laten vaccineren of dat niet van plan is”, klinkt het in de brief. “Beseft u dat u deel uitmaakt van een groep die er verantwoordelijk voor is dat mijn behandeling en die van talloze andere patiënten moet worden uitgesteld? En beseft u dat dit – sorry voor de dramatiek – voor mij en hen een kwestie van leven of dood kan zijn?”

Het verhaal van Van den Abeele is verre van een alleenstaand geval. Niet toevallig slaakt ook Kom op tegen Kanker een noodkreet. “Niet naar aanleiding van de open brief van de journalist. Wij krijgen de laatste tijd zelf tientallen, zo niet honderden verhalen van diagnoses, behandelingen en zelfs dringende operaties die worden uitgesteld”, zegt algemeen directeur Marc Michils. “Het leven van kankerpatiënten staat op het spel.”

Tien procent minder operaties

Verschillende ziekenhuizen bevestigen dat ze nog volop de uitgestelde zorg van de derde coronagolf aan het verwerken zijn en dat daar nu de vierde golf bovenop komt. Aan het UZ Leuven hebben ze besloten om tien procent minder operaties uit te voeren om personeel vrij te maken voor coronapatiënten op intensieve zorg. De ziekenhuizen die we contacteerden, benadrukken wel dat oncologische ingrepen nog prioritair worden behandeld. “De situatie verschilt sterk tussen regio’s en ziekenhuizen”, zegt Guy Hans, medisch directeur van het UZ Antwerpen. “Maar als wij ingrepen uitstellen, dan gaat het bijvoorbeeld over protheses of operaties voor cataract. De implicaties voor het hele zorgsysteem dreigen wel enorm te zijn als de cijfers de komende weken niet verbeteren.”

Komt daarbovenop dat het zorgpersoneel meer dan ooit tevoren zelf uitvalt door ziekte of quarantaine. “Iedereen moet nú zijn verantwoordelijkheid nemen”, zegt Michils. “Niet-gevaccineerden moeten zich vaccineren. Wie wel al een prik kreeg, moet álle maatregelen strikt volgen en zijn contacten beperken. Bij sommigen is precies nog niet doorgedrongen hoe acuut de situatie in de zorg wel is.”

