Twee van de 17 in Haïti gegijzelde missionarissen bevrijd

“We beschikken slechts over beperkte informatie, maar we kunnen wel zeggen dat de twee bevrijde gijzelaars veilig en wel zijn”, zegt Christian Aid Ministries in een persbericht op hun site.

Zestien van de 17 gijzelaars zijn Amerikanen, de zeventiende is een Canadees. Ze werden na hun bezoek aan een weeshuis in Croix-des-Bouquets, een buitenwijk van de hoofdstad Port-au-Prince, ontvoerd. De bende, 400 Mawozo genaamd, heeft voor elk van hen 1 miljoen dollar losgeld gevraagd.

Een diepe politieke crisis verlamt al jaren de sociaaleconomische ontwikkeling van Haïti, een van de armste landen ter wereld. De moord op president Jovenel Moïse op 7 juli heeft de chaos en instabiliteit in het land in de Caraïben nog aangewakkerd