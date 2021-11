Opnieuw onrustig op meerdere plekken in Nederland

Zondagavond is het, voor de derde nacht op rij, onrustig op straat op meerdere plekken in Nederland.

In Enschede is een noodverordening afgegeven in de binnenstad en bij het voetbalstadion in Leeuwarden steken groepen vuurwerk af en is de politie aanwezig. Ook in Roosendaal, Groningen en Tilburg moet de politie optreden vanwege ongeregeldheden.

In de Limburgse gemeenten Roermond en Stein zijn vijf mensen aangehouden op basis van de noodverordening die er geldt. Ze werden aangehouden wegens bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, maakte de politie bekend. De politie is in beide gemeenten nadrukkelijk aanwezig na de rellen van zaterdagavond.

Een noodverordening maakt het voor de agenten mogelijk mensen preventief te fouilleren en snel en adequaat op te treden, aldus de politie.

Het is al de derde nacht op rij dat er onlusten zijn in Nederland. Op sociale media wordt al verschillende dagen opgeroepen tot confrontaties met de politie, naar aanleiding van de strengere coronamaatregelen die in Nederland zijn afgekondigd. In Rotterdam eindigde een betoging vrijdagavond in zware rellen, met 49 aanhoudingen.