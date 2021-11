Politiebonden hebben geen goed woord voor haar over, toch zal Annelies Verlinden zich met hen moeten verzoenen

De politievakbonden voeren maandagochtend in de buurt van de Wetstraat opnieuw actie. Een delegatie zal dit keer na afloop minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wel te zien krijgen. Zij vertoefde de voorbije week in de Verenigde Staten. Over concrete voorstellen zal wellicht nog niet worden gepraat. Daarvoor wacht Verlinden op haar gesprek van dinsdag met de lokale besturen over de financiering van de gevraagde loonsverhoging. Eerst moeten Verlinden en de vakbonden vooral trachten om terug on speaking terms te komen. De vakbonden hebben geen goed woord over voor de manier waarop ze door Verlinden zijn behandeld.

Ook binnen de regering is er kritiek op haar aanpak. In het kernkabinet wordt er bovendien op gewezen dat Verlinden en CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem tijdens het begrotingsconclaaf begin oktober weinig of geen moeite hebben gedaan hebben om extra geld te vragen voor de politie. Anderzijds is er binnen de regering ook weinig begrip voor de controleacties die de vakbonden vorige week hielden, waardoor automobilisten urenlang in de file stonden en reizigers hun vlucht misten. “Die acties gingen te ver”, zei premier Alexander De Croo bij VTM Nieuws. Mede door hun ijskoude relatie met Verlinden vroegen de bonden de premier al verschillende keren om het dossier naar zich toe te trekken. Maar hij behoudt het vertrouwen in zijn minister, zo zegt hij.

(hca)