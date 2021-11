Club Brugge herademt: geen nieuwe positieve coronagevallen vlak voor cruciaal duel tegen RB Leipzig

Club Brugge kan herademen na het positieve coronageval van Ignace Van der Brempt. Een uitgebreide testronde, eerst met zelftests, daarna met PCR-tests, heeft zondag geen nieuwe positieve gevallen aan het licht gebracht. De vrees voor een corona-uitbraak in de aanloop naar het Champions League-duel tegen Leipzig woensdag, is daarmee grotendeels van de baan.

Ignace Van der Brempt, die vrijdag positief testte op het virus, blijft in quarantaine en mist sowieso het duel tegen Leipzig. Twee andere spelers die zich ziek voelen, Eduard Sobol en Cisse Sandra, testten opnieuw negatief. Als ze zich vandaag beter voelen, kunnen ze de training hervatten.

Club Brugge beroept zich op het medisch geheim en wil niet prijsgeven hoeveel spelers gevaccineerd zijn. Van der Brempt werd vrijdag getest nadat een lid van de staf van de Belgische U21 positief had getest. Een andere Brugse speler die werd opgeroepen bij de Belgische beloften, doelman Senne Lammens, testte twee keer negatief.

Ook Clubs tegenstander Leipzig werd opgeschrikt door corona. In de bondsstaat Saksen is de alarmdrempel overschreden en moeten clubs tot minstens 12 december in lege stadions spelen. Dat betekent dat Leipzig ook zijn laatste thuisduel in de Champions League tegen Manchester City op 7 december zonder supporters moet afwerken. Sportief zit Leipzig in een dip na een nieuwe 2-0-nederlaag op bezoek bij Hoffenheim zaterdag. (bla)