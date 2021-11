Eerst de bal, dan de baby: Kat Kerkhofs noemt “voetbal niet al te menselijk” voor jonge vaders, is het echt zo erg?

Mocht Kat Kerkhofs straks vlak voor een wedstrijd van echtgenoot Dries Mertens moeten bevallen, dan kan de trainer die laatste verbieden mee te gaan naar het ziekenhuis. Dat zei Kat Kerkhofs zaterdag in onze krant, en ook de sportvakbond bevestigt dat het “in principe” kan. Zijn er al spelers die daartoe gedwongen werden? En als dat idee al leeft, is het dan helemaal uit den boze om ouderschapsverlof op te nemen als voetballer? “Maar één Belgische speler die dat deed in de afgelopen decennia.”