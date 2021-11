Gebrekkige controles van 3M door te weinig personeel, maar Demir wil nog verder besparen op milieu-inspectie

Ook na de noodkreten over personeelstekort in PFOS-onderzoekscommissie

De site van 3M in Zwijndrecht, die in het verleden nauwelijks werd gecontroleerd. “Meer inspecteurs zijn soms een noodzaak, maar ook niet altijd zaligmakend”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. — © ISOPIX

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zet door met de personeelsbesparingen in haar beleidsdomein. In de PFOS-onderzoekscommissie getuigden de topambtenaren van de milieudepartementen dat de gebrekkige controles van bedrijven als 3M deels te wijten zijn aan een tekort aan controleurs. Maar Demir wacht op een audit om de besparingen eventueel te stoppen. Zo moeten OVAM en consorten het in 2022 met nog eens 1,8 miljoen euro minder doen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal ook volgend jaar snoeien in haar eigen administratie. Onder meer de Afvalstoffenmaatschappij OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het departement Omgeving zullen het met vijf procent minder personeel moeten doen. Ook de administratieve kosten moeten opnieuw met 1 procent dalen. Dat stond zo gepland in het regeerakkoord van 2019 en blijft behouden in de beleidsnota die Demir deze week neerlegt in het parlement.

Volgens Groen-parlementslid Mieke Schauvliege negeert Demir daarmee de signalen die haar administratie de voorbije maanden heeft gegeven. In de PFOS-onderzoekscommissie die op vraag van Demir is opgestart na het milieuschandaal bij 3M in Zwijndrecht, getuigden de topambtenaren een voor een dat er te weinig controles waren. Zij weten dat voor een groot deel aan een tekort aan personeel. Door de besparingsoperaties die de voorbije Vlaamse regeringen hebben doorgevoerd, werken er op de bewuste departementen vandaag nog 4.146 voltijdse equivalenten. In 2010 waren dat er nog 5.027.

In de onderzoekscommissie verklaarde Sigrid Raedschelders, hoofd van de milieu-inspectie, dat een op de vijf van de meest vervuilende bedrijven in Vlaanderen, de klasse 1 waartoe ook 3M behoort, nog nooit werd gecontroleerd. Geconfronteerd met het besparingspad dat de Vlaamse regering wil blijven volgen, sprak Peter Cabus, topman van het departement Omgeving en van N-VA-signatuur, over de “besparingsronde te veel”. “Uit die getuigenissen bleek dat de gevolgen van de personeelsdaling heel ernstig zijn”, zegt Schauvliege. “De facto bouwen we ons milieubeleid op de goodwill van de industrie.”

Groen vraagt Demir om het over een andere boeg te gooien en de administratie voldoende middelen te geven. De minister sluit niet uit dat ze de besparingen na verloop van tijd terugschroeft, “wanneer blijkt dat de handhaving op het terrein onmogelijk wordt”. Ze bestelde daarvoor al een audit. Maar momenteel ziet Demir daar nog geen redenen voor. Ook de slechte samenwerking tussen de verschillende diensten speelt volgens haar een rol. “Meer inspecteurs zijn soms een noodzaak, maar ook niet altijd zaligmakend. De vinger moet op alle juiste wonden gelegd worden.”