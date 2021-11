Nieuw filmpje van verdwenen tennisster Peng Shuai opgedoken na dreiging van WTA aan het adres van China, maar dat stelt niemand gerust

Peng Shuai zoals ze zondag te zien was in een filmpje op Twitter. — © via REUTERS

Het gaat goed met de Chinese tennisster Peng Shuai. Nieuwe beelden die het afgelopen weekend opdoken op sociale media moeten bewijzen dat ze haar gewone leventje leidt en helemaal niet door de Chinese overheid wordt vastgehouden of geïntimideerd. Maar niemand buiten China gelooft echt dat dat het geval is.

Gisteren verscheen op Twitter een filmpje van een jeugdtennistoernooi in China waarop de verdwenen gewaande Peng Shuai (35) breed lachend tennisballen signeerde. Even daarvoor waren er ook al foto’s opgedoken van de tennisster in haar huis. De boodschap was duidelijk: er is niets aan de hand met Peng.

Dat werd ook met zoveel woorden gezegd door Hu Xijin, de hoofdredacteur van de door de Chinese overheid gecontroleerde Global Times. Niet alleen plaatste hij verschillende filmpjes op Twitter waarin Peng haar opwachting maakt op een jeugdtoernooi en een restaurant bezoekt, onder andere met haar coach. Hij schrijft ook letterlijk dat alles goed met haar is en dat ze uit vrije wil even uit de belangstelling stapte. Een andere journalist tweette foto’s van een lachende Peng tussen haar collectie teddyberen, genomen via de Chinese chatapp WeChat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Onderzoek geëist

Dat Peng Shuai vrij en blij thuiszit, is moeilijk te geloven voor niet-Chinezen. Alleen al het tijdstip waarop ineens foto’s en filmpjes van haar opduiken, wekt argwaan. Want nauwelijks enkele uren voordat die beelden werden verspreid, had Steve Simon, hoofd van de mondiale damestennisbond WTA, ermee gedreigd dat zijn organisatie zich zal terugtrekken uit China. Dat zou betekenen dat er meer dan tien toernooien van de internationale kalender zouden verdwijnen, wat voor de WTA zelf een serieuze financiële aderlating inhoudt. “Maar de veiligheid van onze speelsters is veel meer waard ”, zei Simon.

Ook steeds meer landen, onder andere de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, eisten een bewijs dat Peng veilig was. De Verenigde Naties willen een onderzoek naar de al dan niet vrijwillige verdwijning van de tennisster.

Clijsters en Djokovic

Na het zien van “het bewijs” dat Peng veilig en wel is, liet de WTA weten niet overtuigd te zijn, ook al omdat de beelden niet tonen hoe het met haar gaat noch in welke omstandigheden de filmpjes en foto’s zijn gemaakt. Bovendien zijn die beelden alleen maar via Twitter verspreid, een medium dat in China niet mag worden gebruikt.

De heisa rond Peng Shuai begon begin deze maand. In de nacht van 2 november plaatste ze op het Chinese socialemediakanaal Weibo een lang bericht. Ze beweerde daarin dat ze seksueel was misbruikt door de voormalige vicepremier Zhang Gaoli voordat ze een affaire met hem begon. Sindsdien verdween ze volledig van de radar.

De internationale tenniswereld, onder wie Serena Williams, Kim Clijsters en Novak Djokovic, uitten hun grote bezorgdheid na haar verdwijning. China zelf heeft altijd ontkend Peng ook maar iets in de weg te hebben gelegd en houdt het er droog op dat ze er zelf voor heeft gekozen om de schijnwerpers even te schuwen. In China wordt volgens verschillende correspondenten van Westerse media met geen woord gerept over de zaak-Peng. Ook op socialemediaplatform Weibo is haar naam nog steeds onzichtbaar.