Hoe kan iemand die twee mensen doodschoot vrijgesproken worden, en wat vertelt ons dit over de VS?

De vrijspraak van Kyle Rittenhouse kwam voor velen als een verrassing, maar vanuit een juridisch perspectief is de uitspraak logisch. Toch is de rechtszaak veel meer dan een zuiver juridische kwestie over het recht op zelfverdediging. Het is een maatschappelijk proces met een dieperliggende raciale component. De vrijspraak van Rittenhouse zet dan ook alle tegenstellingen op scherp die de Verenigde Staten vandaag diep verdelen.