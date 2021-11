Partij tussen Cambuur en Utrecht tot twee keer toe stilgelegd door vuurwerk en fans

Het Eredivisieduel tussen SC Cambuur en FC Utrecht is zondag kort na de aftrap door scheidsrechter Dennis Higler twee keer even stilgelegd. Eerst werd er vanuit een hoek van het stadion in het Nederlandse Leeuwarden vuurwerk richting het veld gegooid. Beide teams bleven op het veld en na een kort oponthoud kon Higler het duel hervatten.