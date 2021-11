Dina Tersago en Marie Bamutese vragen aandacht voor seksueel geweld in Oost-Congo

Een op de drie vrouwen in Oost-Congo wordt het slachtoffer van seksueel geweld. Om die gruwel onder de aandacht te brengen, lanceert Mamas for Africa aan de vooravond van de Internationale Dag tegen het Geweld op Vrouwen een radiospot.

“Het geweld in Oost-Congo tart elke verbeelding. Niemand is er veilig, zelfs jonge kinderen worden niet gespaard en blijven verminkt en getekend voor het leven achter”, zegt Marie Bamutese. Ze ontvluchtte de genocide in Rwanda en de massamoorden in Congo. Samen met presentatrice Dina Tersago wil de schrijfster het leed van vrouwen en meisjes in Oost-Congo aankaarten in de nieuwe campagne.

Tersago en Bamutese bundelden de krachten samen met zes Afrikaanse vrouwen en maakten een spotje dat vanaf maandag op de radio en sociale media zal circuleren. “Kijk niet weg, maar doe zoals ik: steun Mamas for Africa”, roept Tersago op.

Mamas for Africa ondersteunt vrouwen en meisjes in Oost-Congo, een land waarin verkrachting na 25 jaar conflict niet alleen door strijdkrachten wordt gebruikt als wapen, maar zich ook afspeelt binnen de dorps- en gezinsomgeving zelf. De Belgische vzw helpt vrouwen en meisjes om hen weerbaarder te maken. Samen met Nobelprijswinnaar en dokter Denis Mukwege vangt Mamas for Africa slachtoffers van seksueel geweld op in het Panzi-ziekenhuis. In 2020 kwam dat aantal nog op 1.388 vrouwen, onder wie tientallen minderjarigen.

“Na 25 jaar geweld is de regio zo ontwricht dat vrouwen er elke dag in angst leven om misbruikt te worden. Dat is niet leven, maar overleven. Dankzij het werk van Mamas for Africa is er hoop”, aldus ambassadrice Dina Tersago.