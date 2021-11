Internationale Emmy Awards worden uitgereikt, ook Belgische kanshebber

In New York worden maandagnacht de internationale Emmy Awards uitgereikt, een van de belangrijkste tv-prijzen ter wereld. Het VTM-programma ‘Da’s liefde’ van productiehuis Shelter maakt kans op de prestigieuze prijs in de categorie ‘niet-gescript entertainment’.

De internationale Emmy Awards worden uitgereikt door de International Academy of Television Arts & Sciences en bekronen televisieprogramma’s die gemaakt zijn buiten de Verenigde Staten. In totaal maken er 44 genomineerden kans op een beeldje, afkomstig uit 24 verschillende landen. Er worden in elf categorieën prijzen uitgereikt.

In de categorie ‘beste dramareeks’ gaat de strijd tussen Aaraya uit India, het Chileense El Presidente, het Israëlische Tehran of There she goes uit het Verenigd Koninkrijk. De genomineerden in de beste komediereeks zijn Call my Agent (Frankrijk), Motherland: Christmas Special (VK), Promesas de campana (Colombia) en Vir das: For India (India).

Er worden eveneens Emmy’s uitgereikt aan de beste acteur en actrice. Bij de mannen zijn de Israëlier Roy Nik, de Indiër Nawazuddin Siddique, de Colombiaan Christian Tappán en de Brit David Tennant genomineerd. Bij de vrouwen gaat het beeldje naar Valeria Betucelli (Argentinië), Ane Garabain (Spanje), Menna Shalaby (Egypte) of Haley Squires (VK).

Jens Dendoncker

Ook ons land maakt kans om een felbegeerde Emmy Award mee naar huis te nemen. Het VTM-programma Da’s liefde van productiehuis Shelter is genomineerd in de categorie ‘niet gescript entertainment’. In het programma testte comedian Jens Dendoncker de wetenschap over de liefde in de praktijk. De concurrentie komt uit Zuid-Korea I-land), Mexico (The masked singer, seizoen 2) en het Verenigd Koninkrijk (The masked singer).

Vlaamse programma’s boekten in het verleden al succes in de categorie ‘niet-gescript entertainment’. In 2018 won Hoe zal ik het zeggen? (VTM), ook met Jens Dendoncker, en in 2017 ging die Emmy naar Sorry voor alles (één).

De 49ste editie van de Internationale Emmy Awards vindt opnieuw plaats met publiek. Aanwezigen moeten een bewijs van vaccinatie en een negatieve coronatest voorleggen alvorens binnen te mogen. De show wordt gepresenteerd door de Nigeriaans-Amerikaanse actrice Yvonne Orji, bekend voor haar rol in de serie Insecure. Vorig jaar vond de uitreiking omwille van de pandemie in digitale vorm plaats.