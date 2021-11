Vlaamse regering lanceert beurs om talent naar topuniversiteiten als Harvard of Oxford te sturen

De Vlaamse regering wil vanaf volgend academiejaar een nieuw beurzenprogramma in het leven roepen waardoor Vlaams toptalent aan gerenommeerde buitenlandse universiteiten kan gaan studeren. Ze trekt daar 2 miljoen euro per jaar voor uit.

Het is een droom van velen: studeren aan een buitenlandse topuniversiteit als Harvard of Oxford. Daar hangt meestal echter een stevig prijskaartje aan vast, en dus blijft het voor veel studenten bij dromen.

Daar wil de Vlaamse regering verandering in brengen. Vanaf het academiejaar 2022-2023 wil ze een nieuw beurzenprogramma lanceren, waarbij afgestudeerde Vlaamse masterstudenten maximaal twee jaar lang financieel ondersteund worden als ze naar zo’n topuniversiteit trekken. Dat werd al afgesproken in het regeerakkoord en komt er op vraag van minister-president Jan Jambon (N-VA), laat zijn kabinet weten.

Wie van het programma wil profiteren, moet wel aan een hele resem voorwaarden voldoen: studenten moeten een masterdiploma hebben behaald aan een Vlaamse hogeronderwijsinstelling, bovendien met “uitstekende” studieresultaten. Maar academische resultaten alleen zijn niet voldoende: studenten moeten hun “leiderschapspotentieel en maatschappelijke verantwoordelijkheid” kunnen aantonen in een essay, want de regering mikt op de “toekomstige leiders van Vlaanderen”, klinkt het. Daarnaast moeten studenten uiteraard ook toegelaten zijn tot de topuniversiteit in kwestie, en moeten ze de beurs “correct en tijdig invullen in een uitstekend niveau van het Nederlands”.

De bedoeling is om studenten te selecteren vanuit een brede waaier van disciplines. De omvang van de beurs is afhankelijk van de opleiding, maar ook van de locatie en de daarmee gepaard gaande kosten voor transport, huisvesting en levensonderhoud. Studenten kunnen maximaal 24 maanden een beroep doen op de beurs. Er wordt nog een lijst opgesteld van alle universiteiten die in aanmerking komen.

“Ambassadeurs” in het buitenland

Volgens het kabinet-Jambon zal het programma uiteindelijk leiden tot een internationaal netwerk van Vlaamse topstudenten aan de beste universiteiten ter wereld. De regering ziet het dan ook als een extra instrument van het buitenlands beleid, want de studenten zullen optreden als “ambassadeurs van Vlaanderen”, klinkt het.

De regering heeft begin juli al de visienota rond het nieuwe beurzenprogramma goedgekeurd. Er is ook al overleg geweest met het onderwijsveld. Om de beurzen effectief uit te betalen, moet er nog een decreet worden gestemd. De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet onlangs principieel goedgekeurd. Er wordt 2 miljoen euro per jaar voor voorzien.