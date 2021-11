Oostenrijk vanaf maandag opnieuw in lockdown

Het is de vierde keer sinds het uitbreken van de pandemie dat Oostenrijk besluit om een lockdown in te voeren. Enkel supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen openblijven. Horecazaken moeten de komende tien dagen op slot. De scholen blijven open voor wie ze nodig heeft om in opvang te voorzien, maar er moeten in ieder geval mondmaskers gedragen worden. Oostenrijkers mogen hun huis enkel verlaten voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of een bezoek aan een arts.

Schallenberg verduidelijkt dat de lockdown tien dagen zal duren en dan opnieuw geëvalueerd zal worden. Daarna kan die met maximaal tien dagen verlengd worden. Na die periode zullen de maatregelen vervallen voor wie gevaccineerd of genezen is, de fameuze 2G-regel.

Voor niet-gevaccineerden zullen de maatregelen langer gelden. Wanneer voor hen een einddatum voorzien is, is momenteel nog niet duidelijk. Volgens Oostenrijkse media zal die waarschijnlijk gekoppeld worden aan de vaccinatiegraad. Want daar wil Oostenrijk ook iets aan doen.

Momenteel is 66 procent van de Oostenrijkers gevaccineerd. (Ter vergelijking: in ons land is dat 75 procent.) Daarom kondigde Schallenberg aan dat vanaf 1 februari 2022 vaccinatie verplicht wordt. Bij overtredingen zullen administratieve sancties worden opgelegd. Hij noemt die verplichte vaccinatie de enige “uitweg”.

Zaterdag kwamen in de hoofdstad Wenen 35.000 mensen op straat om te protesteren tegen die verplichte vaccinatie. De stemming was grimmig en de politie moest verschillende amokmakers oppakken.

