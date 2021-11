Kevin De Bruyne mag zijn tenen uitkuisen: ploegmakker Joao Cancelo pakt uit met briljante “pass van het seizoen”

De beelden:

“Geweldig”, lachte Redknapp. “Er was een pass tegen Manchester United waarbij we een half uur lang bezig waren over hoe je daarop moet verdedigen, maar deze is nog beter. Ongelooflijk, om die bal met de buitenkant van de voet zo in de zestien te kunnen draaien. Het toont aan dat topspelers alle kanten van hun voet gebruiken. Dat is wat jonge voetballers moeten oefenen. Paul Scholes waar daar briljant in, net als Luka Modric.”