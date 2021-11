Ole Gunnar Solskjaer in tranen na ontslag bij Manchester United, supporter geeft Noorse trainer een knuffel

LEES OOK. De vervloekte erfenis van Sir Alex: waarom ook het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer de problemen van Manchester United niet zal oplossen

“Ole zal altijd een legende blijven bij Manchester United en het is met spijt dat we tot deze moeilijke beslissing zijn gekomen”, luidde het in een mededeling van United. “Hoewel de afgelopen weken teleurstellend waren, mogen ze niet verhullen hoeveel werk hij de afgelopen drie jaar heeft verzet om de basis te leggen voor succes op de lange termijn. Ole vertrekt met onze oprechte dank voor zijn onvermoeibare inspanningen als manager en onze allerbeste wensen voor de toekomst. Zijn plaats in de geschiedenis van de club zal altijd verzekerd blijven, niet alleen als speler, maar ook als een groots man en trainer die ons vele mooie momenten heeft bezorgd. Hij zal voor altijd welkom zijn op Old Trafford als deel van de Manchester United-familie.”

Michael Carrick zal het team de komende wedstrijden onder zijn hoede nemen. De club gaat op zoek naar een interim-coach tot het einde van het seizoen, maar Man United wilde eerst nog op gepaste wijze afscheid nemen van Solskjaer. Het nam een video op met de Noor, voor een laatste interview. En daarbij kon de ex-spits zijn tranen niet bedwingen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik denk dat het juist is om hier zelf mijn verhaal te doen”, had Solskjaer te vertellen. “Ik wil door de voordeur vertrekken, want iedereen weet dat ik alles gegeven heb voor deze club. Manchester United betekent alles voor mij. We waren een goeie match, maar spijtig genoeg kon ik niet de resultaten leveren die we nodig hadden en was het tijd om te vertrekken. Ik heb tegen de spelers nog gezegd dat ze moeten geloven in zichzelf. Dat we beter zijn dan dit.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij het verlaten van het trainingscomplex waren er verschillende supporters die Solskjaer opwachtten. Niet om hem uit de joelen, integendeel. De Noor kreeg zowaar een knuffel van ene Luke Sellers.