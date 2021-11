Atypisch rustige ochtend op snelwegen door verplicht telewerk

Het is een atypisch rustige maandagochtend op de snelwegen in Vlaanderen. Er stond opvallend minder file voor een drukke maand als november en de piek lag een halfuur vroeger dan normaal, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “Alles wijst erop dat de maatregelen rond verplicht telewerk zich nu al laten voelen op de snelwegen”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx aan Belga.

Volgens de filebarometer van het Vlaams Verkeerscentrum stond er op de piek maandagochtend om 7.45 uur 120 kilometer file op de snelwegen, maar de drukte neemt sneller af. Normaal valt die piek rond 8.15 uur en is ze in de filemaanden oktober en november hoger. “In precororonajaar 2019 lag de gemiddelde filepiek rond 155 kilometer”, legt Bruyninckx uit. “Daar is echter ook een maand als juli bijgeteld, waardoor die piek in november vaak nog hoger ligt.”

De verkeersleiders stellen via de camera’s ook vast dat er minder verkeer is en dat er minder incidenten zijn dan gewoonlijk. “Op dit moment is er slechts één ongeval en ook dat is opvallend”, aldus nog Bruyninckx.