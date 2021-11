Henry redt automobiliste die onwel werd op snelweg door zijn eigen auto kapot te rijden: “Mensenleven is belangrijker”

Een Nederlandse bestuurder twijfelde niet toen hij een auto zag slingeren op de snelweg. Hij greep onmiddellijk in, waardoor het ergste vermeden kon worden. “Een mensenleven is belangrijker.”

De Nederlander Henry Temmermans wist dat er iets niet in orde was. Hij reed vrijdagmiddag op de A28 naar huis toen hij een auto langs de snelweg in het gras zag rijden. Het voertuig slingerde heen en weer en reed zelfs een stukje tegen de vangrails op. Via zijn zijraam ziet Temmermans dat de vrouw achter het stuur van de wagen niet meer bij bewustzijn is. “Ik twijfelde geen moment. Ik moest wat doen”, vertelde hij aan Omroep Gelderland. Hij gaf extra gas om zo voor de auto terecht te komen en ging toen op de rem staan. Zo botste de wagen van vrouw tegen de zijne, maar kwam ze wel tot stilstand.

Achter hem reed nog een andere automobilist die het hele voorval met een dashcam kan vastleggen. Ook die bestuurder stapt onmiddellijk uit en belde naar 112.

De vrouw in de auto was nog steeds buiten bewustzijn. “Ik zag dat ze had overgegeven. In haar nek voelde ik nog wel een hartslag, dus dat stelde me gerust.” Na zo’n twee minuten roepen wordt de vrouw toch wakker en tien minuten later is de ambulance er ook. Beide auto’s moeten weggesleept worden.

De vrouw komt er vanaf met vijf gebroken ribben, maar het had veel erger kunnen eindigen. Dat zijn auto ook schade opliep, vindt Temmerman niet erg. “Een mensenleven is belangrijker.”

(sgg)