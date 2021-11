Vertrouwen van de consument kreeg in november een serieuze dreun

Het stijgend aantal coronabesmettingen en bijhorende maatregelen wegen duidelijk op het vertrouwen van de consumenten. De indicator die dat vertrouwen meet, daalde in november naar 1. Dat is het laagste cijfer sinds april.

De gezinnen hebben vooral minder vertrouwen in de algemene economische vooruitzichten. Dat daalt naar het laagste niveau in een jaar. tijd. Ook hebben ze voor het eerst in een half jaar tijd minder vertrouwen in de arbeidsmarkt.

De verwachtingen van de gezinnen over hun financiële situatie en hun spaarvermogen blijft onveranderd.