Antwerpse onderzoekers dicht bij medicijn tegen gevaarlijke leverontsteking

Bij leveraandoeningen denkt men vaak als eerste aan de gevolgen van alcoholgebruik, maar leverontstekingen komen ook vaak voor bij mensen met obesitas of diabetes. Zo’n 2,5 procent van de wereldbevolking lijdt aan de aandoening ‘NASH’: nonalcoholic steatohepatitis, oftewel niet-alcoholische leververvetting en ontsteking.

Professor Sven Francque van de UAntwerpen bestudeert de aandoening al vijftien jaar. “Als vet zich te veel opstapelt in de lever, kan dat leiden tot een chronische ontsteking en littekenvorming. Veel last heb je daar als patiënt in eerste instantie niet van. Je hebt hoogstens wat vage pijn in de leverstreek of je voelt je vermoeider.”

Op lange termijn zijn de gevolgen echter ernstiger. Levercellen sterven af en de lever kan verschrompelen. Na die levercirrose zijn voor sommige patiënten levertransplantatie of leverkanker dan niet veraf.

Bloedsuikerspiegel

Een medicijn voor NASH bestaat vooralsnog niet, maar daar probeert het team van Francque iets aan te doen. Een potentieel geneesmiddel gaat nu een derde, finale fase in. “In ons onderzoek vergeleken we zes maanden lang twee groepen patiënten die aan NASH lijden. De ene groep kreeg het geneesmiddel, de andere een placebo. Bij de groep die het medicijn kreeg, merkten we twee verbeteringen: ten eerste hadden ze minder last van ontstekingen, maar daarnaast werden de littekens die ze - als gevolg van die ontstekingen - op hun lever hadden, minder.”

Bovendien had het kandidaatgeneesmiddel nog een voordeel: de bloedsuikerspiegel van de patiënten verbeterde wanneer ze het medicijn namen. De volgens de onderzoekers veelbelovende resultaten verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine.

Volgens Francque is het cruciaal dat de ziekte meer op de kaart komt. “Het is erg belangrijk dat de ziekte sneller opgemerkt wordt. Een snelle diagnose kan de schade beperken. Mensen met diabetes moeten regelmatig screenings ondergaan. Het zou een goede zaak zijn als daar ook een screening voor NASH wordt aan toegevoegd.”