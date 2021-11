Opnieuw poederbrief bij sociale huisvestingsmaatschappij, één persoon naar ziekenhuis

In de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard kwam maandagmorgen opnieuw een poederbrief toe. Tien maanden geleden gebeurde al eens hetzelfde. De persoon die het poeder over zich heen kreeg, werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Twee keer in tien maanden tijd. Want in januari kreeg sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard al een poederbrief toegestuurd. Het was toen directrice Vanessa Vens die de brief opende. En ook maandagmorgen ontving zij de post. Maar bij het openen van de brief kwam ook deze keer een hoeveelheid poeder vrij. Daarop werden meteen de hulpdiensten verwittigd.

“Wij hebben uiteraard het protocol van de brandweer opgevolgd”, zegt Veerle Debois, communicatieverantwoordelijke van De Oostendse Haard. “Dat betekent dat niemand het gebouw in of uit mocht. De meeste mensen werkten van thuis uit, maar er waren nog ongeveer zes personeelsleden aanwezig.”

Onder hen dus ook de getroffen directrice. Zij werd wel naar het ziekenhuis overgebracht. “Daar moet ze gedecontamineerd worden”, zegt de officier van de Oostendse brandweer. “Voorlopig weten we nog niet om welke substantie het gaat. Dus we nemen hier geen enkel risico.”

Bloemsuiker in januari

Ook gespecialiseerde mannen in witte pakken kwamen ter plaatse. Zij namen ook de brief in kwestie mee. Die zal nu verder onderzocht worden om na te gaan om welk poeder het precies gaat. In januari bleek dat uiteindelijk bloemsuiker te zijn. “Wij hopen uiteraard dat dat weer het geval is”, klinkt het bij De Oostendse Haard.

Daar zitten ze uiteraard meer dan verveeld met de zaak. Ook al omdat het om de tweede poederbrief in nog geen jaar tijd gaat. Het is de directrice die de post opent en dus telkens het poeder over zich kreeg. De politie is ook nu een onderzoek gestart. Maar het is niet duidelijk of in het eerste geval al een dader geïdentificeerd kon worden. “Daar kregen wij alleszins geen melding van. Wij vragen ons echt af waarom iemand zoiets zou doen”, zegt Veerle Debois. Voorlopig moet men verder afwachten tot het gebouw opnieuw vrijgegeven kan worden.

