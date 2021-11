COVID-19-patiënten zouden dankzij telemonitoring 2,5 dagen vroeger naar huis kunnen

Zorgcentrale Z-plus en zorgorganisaties i-mens en Mederi evalueren een pilootproject met 104 coronapatiënten positief. Bij telemonitoring krijgen besmette patiënten onder andere een thermometer en een saturatiemeter mee naar huis waarmee ze parameters kunnen meten en registreren in een multidisciplinair platform. De waarden worden vanop afstand geanalyseerd door een verpleegkundige. Een huisarts of specialist grijpt in wanneer dat nodig is.

Telemonitoring verlicht op die manier de druk op de ziekenhuizen omdat patiënten minder snel naar intensieve zorgen moeten. Gehospitaliseerde patiënten die aan de beterhand zijn, kunnen gemiddeld ook 2,5 dagen vroeger het ziekenhuis verlaten.

“De coronacijfers liegen er niet om”, zegt algemeen coördinator van Z-plus Julie Wyffels. “Het is opnieuw alle hens aan dek. We moeten alles doen om de vierde golf het hoofd te bieden. We staan klaar om tijdens deze vierde golf opnieuw meer COVID-19-patiënten vanop afstand op te volgen, daar waar het kan.”