Parade mondt uit in dodelijk drama: “Ik hield het hoofd van een meisje in mijn handen terwijl er bloed uit haar oor liep”

Wat gewoonlijk een vrolijk en feestelijk ritueel is in Waukesha (Milwaukee, Wisconsin) draaide zondagavond uit op een dodelijk drama. Tijdens de traditionele kerstparade kwamen vijf mensen om en raakten veertig mensen gewond toen een rode SUV op de mensenmassa inreed. Getuigen spreken van een bloedbad: “Ik hield het hoofd van een klein meisje vast terwijl ze uit haar oren bloedde. Toen zakte ze in elkaar.”