Twee verdachten van agressie op Manchester City-fan vrij onder strikte voorwaarden: “Elk contact met voetbalwereld mijden”

De twee aangehouden verdachten van de agressie op de Manchester City-fan Guido De Pauw op een snelwegparking langs de E40 in Drongen zijn vrijgelaten onder strike voorwaarden. Dat besliste de onderzoeksrechter in Gent.

Guido De Pauw raakte op 19 oktober na de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Manchester City zwaargewond op de parking langs de E40 in Drongen. De Cityfan zijn sjaal werd afgepakt door een supporter van Club Brugge. Toen hij zijn sjaal terugvroeg, liep het even later mis. De Pauw kreeg een duw, kwam slecht neer en werd voor dood achtergelaten op de parking.

Het slachtoffer lag lange tijd in coma, maar is ondertussen aan de betere hand. Er wacht hem wel nog een lange revalidatie. Na het incident werden vijf mannen opgepakt. Twee ervan, de 23-jarige Yorben S. die de duw gaf en de 25-jarige man uit Aarschot die de sjaal afnam, werden door de raadkamer in Gent aangehouden. De drie andere verdachten blijven vrij onder strikte voorwaarden.

De onderzoeksrechter besliste vrijdag om ook de twee aangehouden verdachten vrij te laten onder strikte voorwaarden. Dat laten advocaten Jan De Winter en Jana Allard weten. “Naast de normale voorwaarden moeten ze onder meer elk contact met de voetbalwereld mijden. Het is alvast een opluchting voor mijn cliënt dat het slachtoffer aan de betere hand is”, zegt De Winter.

