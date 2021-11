Onbekenden barricaderen weg met hekken, betonblok en fiets: automobilist (33) raakt zwaargewond

“In de nacht van zaterdag op zondag kregen we rond halfdrie een oproep over een wagen die tegen een boom was gereden in de Kloosterstraat”, vertelt Nick Krols, woordvoerder van politiezone Voorkempen. Eens ter plaatse zag de politie dat de straat versperd was met hekken, een betonblok en een oude fiets.

“Een bestuurder had de barricade te laat opgemerkt, moest uitwijken en belandde tegen een boom. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Krols. “Ook een tweede wagen is op de versperring ingereden en raakte gelukkig enkel de fiets die op de baan lag.”

Brug te ver

De 33-jarige man ligt momenteel met drie gebroken ruggenwervels in het ziekenhuis van Malle. Hij is papa van twee jonge kinderen en beseft dat hij erg veel geluk heeft gehad. “Het is een ongeval veroorzaakt door kattenkwaad van derden”, getuigt hij in Start je dag bij Radio 2 Antwerpen. “Iedereen kan kattenkwaad uithalen maar dit is wel een brug te ver.”

De politie heeft een proces-verbaal opgesteld en is momenteel op zoek naar de daders. “Als de voorwerpen inderdaad expres op de weg zijn gelegd, dan zal ook een gerechtelijk onderzoek worden opgestart”, aldus Krols.