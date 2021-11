Pedri overklast alles en iedereen met grootste voorsprong ooit en wint Golden Boy Award

De 18-jarige FC-Barcelona-middenvelder Pedri is maandag uitgeroepen tot winnaar van de Golden Boy Award 2021. Dat is de trofee voor de beste voetballer onder 21 jaar op de Europese velden, georganiseerd door het Italiaanse Tuttosport. Hij is de opvolger van de Noorse aanvaller Erling Haaland.

Bij FC Barcelona brak Pedri afgelopen seizoen helemaal door. In maart van dit jaar debuteerde hij als Spaans international, intussen zit de middenvelder al aan tien caps. Hij was erbij op het EK en op de Olympische Spelen. Met 318 punten haalde Pedri het voor de Engelsman Jude Bellingham (Dortmund), die 199 punten minder telt. Nooit was het verschil zo groot.

Charles De Ketelaere (Club Brugge) schopte het tot op de shortlist met 20 genomineerden. Jérémy Doku (Rennes) stond op een eerdere lijst met 40 namen.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de uiteindelijke winnaar. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Kylian Mbappé (2017).

Nog nooit won een Belg de Golden Boy Award. Podiumplaatsen waren er wel voor Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014).