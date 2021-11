Vrouw sterft aan slangenbeet, maar de echte moordenaar was haar echtgenoot

De dood van een 25-jarige vrouw is momenteel voer voor discussie in India. Het gaat om Uthra die afgelopen jaar overleed. En op het eerste gezicht was het duidelijk wat de oorzaak was. De vrouw had namelijk twee beten van een cobra op haar arm. Maar toch waren er enkele zaken die niet helemaal klopte. De familie van de vrouw vroeg daarom om een onderzoek. Dat schrijft CNN.

Voor het hele plaatje moeten we terug naar maart 2018. Toen stapte Uthra in het huwelijksbootje met de 27-jarige Suraj Kumar. Hij kwam uit een gezin dat het financieel niet echt goed had en zij had een leerstoornis. Die twee elementen zorgden al snel voor wrevel in het huwelijk. Hij stelde hoge eisen en vroeg op regelmatige basis geld aan zijn schoonouders. Maar hij raakte ook gefrustreerd met de leerstoornis van zijn vrouw.

In 2019 raakte de man gefascineerd met slangen. Dat blijkt uit de rechtbankdocumenten. Hij keek urenlang naar video’s over slangen en bekende YouTubers met slangen. In februari kocht hij een giftige Russells adder en liet die op de trap van zijn huis liggen. Hij vroeg toen aan Uthra om zijn gsm te halen die in de slaapkamer op de eerste verdieping lag. Dat in de hoop dat het dier haar zou bijten en doden. Maar dat mislukte. De vrouw zag de slang en sloeg alarm.

Kumar ving de slang en probeerde het enkele weken later opnieuw. Maar om dit keer zeker te zijn mixte hij verdovingsmiddelen in het eten van zijn vrouw. De adder beet zijn vrouw dit keer wel.

52 ziekenhuis

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en Kumar verklaarde dat zijn vrouw gebeten was toen ze ’s avonds buiten de was aan het ophangen was. Iets dat Uthra tegensprak. Ze lag 52 dagen in het ziekenhuis en werd daarna naar het huis van haar ouders gebracht. Ze kon niet meer wandelen.

Vijftien dagen nadat zijn vrouw het ziekenhuis verlaten had, smokkelde Kumar opnieuw een slang het huis in. Dit keer een cobra. Hij gaf zijn vrouw opnieuw verdovingsmiddelen en gooide de slang in haar kamer toen ze sliep. Maar het dier beet haar niet. Daarom nam hij de kop van de slang en duwde de tanden diep in haar huid. Twee keer. Dat werd Uthra fataal.

Maar het viel onderzoekers op dat de tanden in de beten te ver uit elkaar stonden. Dat betekent dat de slang niet zelf beet, maar gedwongen werd. Ook het moment waarop Uthra gebeten werd, viel de politie op. Cobra’s bijten alleen als ze echt uitgelokt worden en zijn na 20 uur meestal niet echt actief. Om dit allemaal te controleren werd er een experiment opgezet met een paspop.

Verdoofd

Daarnaast werden ook vragen gesteld over hoe het dier in de slaapkamer terechtkwam. Het dier zou blijkbaar niet in staat zijn geweest om langs de ramen binnen te klimmen. En dan is er nog het feit dat Uthra niet reageerde. Volgens experts zorgt een beet van een cobra voor verschrikkelijke pijn, maar Uthra reageerde bijna niet. Volgens de experts zou ze sowieso wakker geworden zijn van de beet. Maar Uthra was in realiteit verdoofd.

Kumar werd gearresteerd en ook de man die hem de twee slangen had verkocht, werd opgepakt. Maar die laatste ontkende dat hij iets te maken had met de moord. Hij getuigde later tegen Kumar in de rechtbank.

Kumar pleitte onschuldig, maar werd toch veroordeeld voor de vier feiten die hem ten laste waren gelegd, waaronder moord en poging tot moord. Hij kreeg tweemaal levenslang.

